Исцеляет даже безнадежных: какую святыню чтит сегодня ПЦУ и чем она особенная

Сегодня, 23 июля, Православная Церковь Украины чтит одну из самых известных в христианском мире православных святынь - Почаевскую икону Божьей Матери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ПЦУ в Facebook.

Что известно об истории православной святыни

В ПЦУ рассказали, что история чудотворного образа, как и традиции почитания, является одной из самых ярких страниц духовного бытия украинского народа.

Несмотря на то, что точное происхождение иконы остается тайной, сведения о ней достигают XVI века - когда она попала в Украину благодаря Анне Гойской (или Анне Гостской), вдове луцкого земского судьи.

Она владела замком в селе Орля (ныне - хутор Вирля Кременецкого района), который до наших дней, к сожалению, не сохранился.

Именно там в определенное время остановился с визитом греческий митрополит Неофит, который и подарил хозяйке святую икону.

По преданию, благодаря этой иконе в 1597 году исцелился слепорожденный брат Гойской Филипп Козинский. С тех пор образ получил особое уважение.

"На месте бывшей замковой часовни, где, вероятно, и свершилось это чудо, сейчас возвышается храм и действует монастырь Православной Церкви Украины", - рассказали украинцам.

Позже икона стала духовным сердцем Почаевского монастыря, которому Анна Гойская передала значительные земли и средства для поддержки.

"Она также настаивала на сохранении православной веры, заложив основы для дальнейшего развития монастыря. Именно здесь, по ее инициативе, появился игумен преподобный Иов Почаевский - великий духовный наставник", - добавили в ПЦУ.

В 1623 году наследник Гойской - Анджей Фирлей, который исповедовал кальвинизм - напал на монастырь и ограбил его (похитив, в частности, и Почаевскую икону).

Однако уже в 1644 году он вернул святыню.

По одной версии, он сделал это по совету игумена Иова - чтобы спасти жену от тяжелого душевного расстройства.

Другая версия гласит о том, что в Коронном трибунале в Люблине более двух десятилетий длилась судебная тяжба, после чего решение в конце концов вынесли в пользу преподобного Иова - обязав Фирлея вернуть икону в монастырь.

День чествования Почаевской иконы Божией Матери - 23 июля (иллюстрация: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Чем особенна Почаевская икона Божьей Матери

Сегодня чудотворный образ хранится в Свято-Успенской Почаевской лавре (в Кременецком районе Тернопольской области).

С этой иконой связано множество случаев чудесных исцелений - как телесных, так и духовных.

"Почаевский образ Богородицы вдохновил создание многочисленных списков, ныне украшающих наши храмы. Один из них венчает Царские врата центрального иконостаса Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что молитва к Богородице перед ее чудотворным Почаевским образом постоянно звучит за воскресным богослужением в соборе.

"И по сей день Почаевская икона Божией Матери является источником силы и вдохновения для многих людей. Она напоминает нам о непрерывности Божьей любви, поддержке в испытаниях и непоколебимой надежде на спасение. Пресвятая Богородица, спаси нас", - подытожили в ПЦУ.

Публикация ПЦУ (скриншот: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)