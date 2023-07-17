Силы обороны деоккупировали почти 18 кв. км территорий за прошлую неделю, - Минобороны

Украинские военные за прошлую неделю освободили от оккупации почти 18 кв. км территорий на востоке и юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр .

"За прошедшую неделю в результате наступательных действий в общей сложности освобождено почти 18 кв. км. В целом освобожденная площадь за время наступления составляет 210,5 кв. км", - написала она.

Ситуация на юге

Украинские военные продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, вели наступательные действия по направлениям Макаровка, Старомайорское; Новодаровка, Приютное; Малая Токмачка, Новопокровка; Пятихатки, Грозовое. При этом наши бойцы имели успех.

За неделю в результате наступательных действий на определенных участках есть продвижение вглубь врага от линии нашей обороны. Так, освобожденные территории за неделю увеличены на 10,9 кв. км.

Всего с начала наступления на юге наши защитники продвинулись на 9,25 км. Освобожденная площадь составляет 179,5 кв. км.

Потери врага

В период с 10 по 16 июля на Таврическом направлении украинские военные уничтожили 134 единицы вооружения и военной техники россиян, 36 складов боеприпасов и два склада с горюче-смазочными материалами.

В частности, 6 танков, 24 ББМ, 12 дронов, 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", САУ 2С7 "Пион", 5 гаубиц 2А65 "Мста-Б", гаубица 2С19 "Мста-С", 4 пушки "Г", 5 БМ-21 "Град", 3 комплекса дальнего визуального наблюдения "Муром-М", 4 гаубицы Д-30, 2 ЗРК "Бук", 2 ЗРК "Стрела - 10", 4 станции РЭБ, переносная РЛС "Кредо-М" 2 автоматизированные станции постановки помех Р330 "Житель" и автомобильную технику.

Кроме того, Силы обороны взяли в плен 50 российских солдат.

Ситуация на востоке

За прошедшую неделю украинские военные освободили 7 кв.к м на Бахмутском направлении.

Тем временем россияне активно наступают на Купянском направлении в Харьковской области. Они пытаются искать слабые места в нашей обороне и ведут штурмовые действия, чтобы попытаться вытеснить наши подразделения за барьерный рубеж реки Оскол.

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