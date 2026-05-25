Без запусков и собственных спутников: как Украина сейчас исследует космос
Украина остается активным участником глобальных космических исследований, несмотря на отсутствие собственных аппаратов на орбите. Отечественные ученые научились эффективно обходить технические ограничения с помощью международной кооперации и новейших технологий.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный научный сотрудник, экс-директор Института космических исследований НАНУ Олег Федоров.
Главные:
- Космический шеринг: Украина использует бесплатные спутниковые данные европейской группировки Sentinel и гранты от NASA для экологического и научного мониторинга.
- Искусственный интеллект на орбите: Нехватку оптического разрешения спутников компенсируют с помощью ИИ и концепции Earth Intelligence, что позволяет прогнозировать деградацию земель и урожайность.
- Антарктический плацдарм: Через станцию "Академик Вернадский" украинские физики и геофизики исследуют магнитные явления, космические частицы и околополюсное пространство.
Бесплатные базы спутниковых наблюдений
Современный подход к изучению космоса позволяет странам не тратить миллиарды на индивидуальные запуски, а пользоваться преимуществами глобального обмена информацией.
"Современная космическая деятельность позволяет применять бесплатные данные. Мы пользуемся данными европейской группировки Sentinel. Это спутники не очень высокого разрешения, но для экологического мониторинга их достаточно", - отмечает Федоров.
Кроме европейских аппаратов, украинские специалисты привлекают финансовую и техническую поддержку из-за океана. В частности, благодаря небольшим грантам от NASA наши ученые получают и используют уникальные научные данные.
Украина причастна к ряду международных космических программ
Искусственный интеллект на орбите: концепция Earth Intelligence
Для решения сложных задач - например, прогнозирования деградации украинских земель или точного моделирования урожайности - ученым приходится объединять информацию совершенно разной природы.
"Именно здесь и необходим искусственный интеллект - для выявления закономерностей и обработки больших массивов информации из разных источников: спутниковых снимков, радарных данных, разных диапазонов и форматов. Нас интересует результат, а без таких технологий он практически невозможен", - подчеркивают в институте.
Сегодня мировая индустрия переходит на концепцию Earth Intelligence. Это новый уровень работы, когда ИИ моментально анализирует спутниковые потоки и выдает готовые решения.
Главный тренд современности - не просто владеть сырыми данными, а мгновенно прогнозировать риски, выявлять скрытые угрозы и анализировать ситуацию в режиме реального времени.
Антарктический радар для изучения Вселенной
Еще одним уникальным окном в космос для Украины остается полярная станция "Академик Вернадский". Южный полюс Земли является незаменимой природной площадкой для наблюдения за околоземным пространством.
"Антарктика интересна с точки зрения исследования магнитных явлений, процессов вблизи полюса и высыпания заряженных частиц. Поэтому там систематически проводят наблюдения. Специалисты нашей лаборатории обрабатывают данные для Национального антарктического центра. Речь идет не только о спутниковой, но и о геофизической информации", - объясняют специалисты.
Эти исследования являются примером масштабной внутренней кооперации. В обработке антарктических данных участвуют ученые разных направлений: биологи, физики и геофизики из Главной астрономической обсерватории и Радиоастрономического института НАНУ.
