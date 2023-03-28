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В Карпатах ударил мороз, температура резко упала до -14

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Вторник 28 марта 2023 11:34
В Карпатах ударил мороз, температура резко упала до -14 Фото: d Карпатах ударил мороз, температура резко упала до -14 (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

На сегодняшнее утро в Карпатах резко снизилась температура. На горе Пип Иван было зафиксировано -14 градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу пресс-службы Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"По состоянию на 9:00 28:03:2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер северо-западный 8 м/с. Температура воздуха -14 градусов", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве в это время уже третий день подряд метеорологи фиксируют температурные рекорды.

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