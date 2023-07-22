На месте Пригожина я бы волновался про жизнь, - Блинкен

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин должен переживать за свою безопасность и жизнь.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его мнению, Пригожину следует опасаться судьбы некоторых противников Кремля, погибших в "загадочных обстравинах".

"Если бы я был господином Пригожиным, я оставался бы очень обеспокоенным. НАТО проводит политику открытых дверей; В России политика открытых окон. И он должен быть очень сосредоточен на этом", - сказал Блинкен.

Он также добавил, что после неудачного бунта Пригожина во власти российского диктатора Владимира Путина "пошли трещины".

Неудачный бунт Пригожина

24 июня этого года Пригожин объявил демарш российскому военному руководству и устроил попытку госпереворота, который оказался провальным - его наемники не дошли до Москвы около 200 км.

После российского диктатора Владимира Путина пообещали Пригожину закрыть против него уголовное дело, если он "уйдет в Беларусь". Теперь его наемники размещаются там, а в Украине больше не воюют.

В Ми-6 заявили, что Путин договорился с Пригожиным, чтобы "спасти свою шкуру".

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