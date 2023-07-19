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Путин заключил сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру", - глава МИ-6

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Россия, Среда 19 июля 2023 14:31
Путин заключил сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру", - глава МИ-6 Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

У президента России Владимира Путина не было иного выбора, кроме как договориться с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, чтобы положить конец бунту. Таким образом он решил "спасти свою шкуру".

Об этом заявил глава британской службы внешней разведки МИ-6 Ричард Мур, передает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина", - сказал он.

По его мнению, если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал "как предатель за завтраком".

"Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, и даже главе МИ-6 трудно попытаться интерпретировать их с точки зрения кто входит, а кто выходит", - добавил он.

Глава МИ-6 заявил, что Пригожин жив и находится на свободе после бунта. Он, как сказал Мур, "плавает вокруг". Однако на Путина явно оказывается внутреннее давление, добавил глава разведки.

"У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров от Москвы, если вы не совсем предсказали, что это должно было случиться. Так что я думаю, что он, вероятно, чувствует некоторое давление", - добавил он.

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Владимир Путин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин
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