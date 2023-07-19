Путин заключил сделку с Пригожиным, "чтобы спасти свою шкуру", - глава МИ-6

У президента России Владимира Путина не было иного выбора, кроме как договориться с основателем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, чтобы положить конец бунту. Таким образом он решил "спасти свою шкуру".

"Он действительно не сопротивлялся Пригожину, он заключил сделку, чтобы спасти свою шкуру, используя добрые услуги лидера Беларуси. Так что даже я не могу заглянуть в голову Путина", - сказал он.

По его мнению, если посмотреть на поведение Путина в тот день, Пригожин начал "как предатель за завтраком".

"Его простили за ужином, а через несколько дней пригласили на чай. Следовательно, есть некоторые вещи, и даже главе МИ-6 трудно попытаться интерпретировать их с точки зрения кто входит, а кто выходит", - добавил он.

Глава МИ-6 заявил, что Пригожин жив и находится на свободе после бунта. Он, как сказал Мур, "плавает вокруг". Однако на Путина явно оказывается внутреннее давление, добавил глава разведки.

"У вас не будет группы наемников, продвигающихся по автомагистрали в сторону Москвы и оказавшихся в пределах 125 километров от Москвы, если вы не совсем предсказали, что это должно было случиться. Так что я думаю, что он, вероятно, чувствует некоторое давление", - добавил он.