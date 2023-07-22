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"Вагнер" больше не воюет в Украине, - Белый дом

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Суббота 22 июля 2023 00:35
"Вагнер" больше не воюет в Украине, - Белый дом Фото: "Вагнер" больше не воюет в Украине (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Боевики частной военной компании "Вагнер" больше не сражаются в Украине.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечается, что Салливан заявил это на Аспенском форуме безопасности после того, как в сети появились кадры боевиков группы "Вагнера" в Беларуси. Также издание пишет, что в видео, опубликованном основателем ЧВК Евгением Пригожиным, вызывают обеспокоенность его слова об инструктировании белорусской армии.

"Вагнер" в Беларуси

После неудачного демарша Пригожина его и часть боевиков отправили в Беларусь. 18 июля "Белорусский Гаюн" заявляли о 2 тысячах "вагнеровцев" на территории РБ , а на следующий день стало известно о прибытии девятой колонны .

Кроме этого, в Беларуси пройдут совместные учения спецназа и "вагнеровцев" у границы с Польшей. В ГУР МО Украины заявляли, что наемники не представляют угрозы для нашего государства и будут, в основном, заниматься инструктажем белорусской армии.

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ЧВК Вагнера Вагнеровцы
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