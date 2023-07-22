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На місці Пригожина я би хвилювався за життя, - Блінкен

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Субота 22 липня 2023 01:34
На місці Пригожина я би хвилювався за життя, - Блінкен Фото: засновник групи "Вагнера" Євген Пригожин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин має переживати за свою безпеку та життя.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

На його думку, Пригожину варто остерігатися долі деяких противників Кремля, які загинули за "загадкових обстравин".

"Якби я був паном Пригожиним, я б залишався дуже стурбованим. НАТО проводить політику відкритих дверей; У Росії політика відкритих вікон. І він має бути дуже зосереджений на цьому", - сказав Блінкен.

Він також додав, що після невдалого бунту Пригожина у владі російського диктатора Володимира Путіна "пішли тріщини".

Невдалий бунт Пригожина

24 червня цього року Пригожин оголосив демарш російському військовому керівництву і влаштував спробу держперевороту, який виявився провальним - його найманці не дійшли до Москви близько 200 км.

Після у російського диктатора Володимира Путіна пообіцяли Пригожину закрити проти нього кримінальну справу, якщо він "піде в Білорусь". Тепер його найманці розміщуються там, а в Україні більше не воюють.

В Мі-6 заявили, що Путін домовився з Пригожиним, щоб "врятувати свою шкуру".

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ПВК Вагнера Вагнерівці Євген Пригожин
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