ua en ru
Пн, 25 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Градообразующие предприятия нуждаються в эффективной схеме бронирования работников, - эксперт

Понедельник 25 марта 2024 16:56
UA EN RU
Градообразующие предприятия нуждаються в эффективной схеме бронирования работников, - эксперт Фото: градообразующим предприятиям нужна эффективная схема бронирования работников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

В условиях войны предприятия украинского ГМК, помимо военных рисков, сталкиваются рядом других проблем. Основные логистика, обстрелы предприятий и несовершенная схема бронирования работников, из-за чего ряд предприятий уже столкнулись с серьезным дефицитом кадров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Укрметаллургпрома" Александра Каленкова.

Нехватка персонала из-за мобилизации характерна для всех без исключения отраслей экономики Украины. Но в ГМК она усиливается еще и необходимостью обладать узкоспециализированной квалификацией, а также значительным опытом работы по специальности практически для всего инженерно-технического и рабочего персонала предприятий, отметил Каленков.

"С начала войны на предприятиях отрасли было мобилизовано в среднем 12-15% персонала, на некоторых предприятиях этот показатель выше. Существующая норма бронирования в 50% полностью не решает кадровые проблемы предприятий, а это негативно сказывается на технологических и производственных возможностях. Многих работников практически невозможно заменить из-за специфики технологических процессов", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, что предприятия отрасли работают полностью прозрачно и правильно ведут делопроизводство, и военкоматы пользуются этим: приходят и просто "выгребают" людей по производству, а не мобилизуют, например, безработных, которых найти труднее всего.

"Военным коматам так проще, но убытки конкретным предприятиям и экономике от таких действий намного сильнее. Поэтому если подходы и критерии мобилизации существенно не изменятся после принятия соответствующего законопроекта, то, вероятно, предприятия ГМК начнут просто останавливаться. Заводы уже сейчас находятся на критическом уровне обеспеченности". сотрудниками. Остановка предприятий ГМК приведет к дестабилизации в прифронтовой зоне, поскольку они являются градообразующими. С учетом того, что население указанных регионов являются налогоплательщиками, трудовым и военным ресурсом, начнут сыпаться смежные отрасли, оборона и вся экономика страны в целом", - пояснил Каленков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в Украине
NEWS
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
В Киеве уже 10 пострадавших после удара. Разбор завалов продолжается
DAILY
Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Как Трамп блокирует помощь Украине и почему у Байдена не могут найти решение