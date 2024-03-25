Містоутворюючим підприємствам потрібна ефективна схема бронювання працівників, - експерт

В умовах війни підприємства українського ГМК, крім військових ризиків, стикаються рядом інших проблем. Основними є логістика, обстріли підприємств та недосконала схема бронювання працівників, через що ряд підприємств вже стикнулися з серйозним дефіцитом кадрів.

Нестача персоналу через мобілізацію характерна для всіх без винятку галузей економіки України. Але в ГМК вона посилюється ще й необхідністю мати вузькоспеціалізовану кваліфікацію, а також значний досвід роботи за спеціальністю практично для всього інженерно-технічного та робочого персоналу підприємств, зауважив Каленков.

"Від початку війни на підприємствах галузі було мобілізовано в середньому 12-15% персоналу, на деяких підприємствах цей показник вищій. Існуюча норма бронювання у 50% повністю не вирішує кадрові проблеми підприємств, а це негативно позначається на технологічних та виробничих можливостях. Багатьох працівників практично неможливо замінити через специфіку технологічних процесів", - підкреслив експерт.

Він також нагадав, що підприємства галузі працюють повністю прозоро та правильно ведуть діловодство, і військкомати користуються цим: приходять і просто "вигрібають" людей із виробництва, а не мобілізують, наприклад, безробітних, яких знайти найважче.

"Військкоматам так простіше, але збитки конкретним підприємствам та економіці від таких дій набагато сильніші. Тому, якщо підходи та критерії мобілізації суттєво не зміняться після ухвалення відповідного законопроекту, то, ймовірно, підприємства ГМК почнуть просто зупинятися. Заводи вже зараз перебувають на критичному рівні забезпеченості співробітниками. Зупинка підприємств ГМК спричинить дестабілізацію у прифронтовій зоні, оскільки вони є містоутворюючими. З урахуванням того, що населення зазначених регіонів є платниками податків, трудовим та військовим ресурсом, почнуть сипатися суміжні галузі, оборона та вся економіка країни загалом", - пояснив Каленков.