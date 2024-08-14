В городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час

"В Новогродовке продлен комендантский час. С 15 августа ограничение на передвижение в Новогродовке будет действовать с 15:00 до 11:00", - написал Филашкин.

По его словам, ситуация вокруг города очень сложная и такое решение будет способствовать безопасности мирных жителей.

Фото: Новогродовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Также он призвал всех местных жителей придерживаться правил и не подвергать себя опасности.

При этом в эфире телемарафона Филашкин объяснил, почему в городе усилили комендантский час.

"Потому что враг подошел очень близко. Чтобы мы вывезли из населенного пункта людей и они не мешали делать нашим военным свое дело, потому что они воюют и эвакуируют наше население. Поэтому было принято такое решение", - отметил он.