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В городе под Покровском ввели почти круглосуточный комендантский час

Фото: в Новогродовке усилили комендантский час (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В городе Новогродовка Донецкой области комендантский час будет действовать 20 часов в сутки. Такие правила вступят в силу с завтрашнего дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram и на его заявление в эфире телемарафона.

"В Новогродовке продлен комендантский час. С 15 августа ограничение на передвижение в Новогродовке будет действовать с 15:00 до 11:00", - написал Филашкин. 

По его словам, ситуация вокруг города очень сложная и такое решение будет способствовать безопасности мирных жителей.

Фото: Новогродовка на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Также он призвал всех местных жителей придерживаться правил и не подвергать себя опасности. 

При этом в эфире телемарафона Филашкин объяснил, почему в городе усилили комендантский час.

"Потому что враг подошел очень близко. Чтобы мы вывезли из населенного пункта людей и они не мешали делать нашим военным свое дело, потому что они воюют и эвакуируют наше население. Поэтому было принято такое решение", - отметил он. 

Что предшествовало

Напомним, Покровское направление остается одним из самых сложных на фронте. Там россияне действуют наиболее активно.

На этом фоне 9 августа стало известно, что власти Донецкой области решили усилить комендантский час. В населенных пунктах возле линии фронта он уже действует с 17:00 до 09:00.

К слову, согласно одной из последних сводок Генштаба ВСУ, вчера, 13 августа, на Покровском направлении произошло более трети всех боев на фронте.

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Донецкая областьПокровскКомендантский часВойна в Украине