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В Донецкой области меняют продолжительность комендантского часа

Донецкая область, Пятница 09 августа 2024 22:13
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В Донецкой области меняют продолжительность комендантского часа Фото: в Донецкой области меняют продолжительность комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Донецкой области с 12 августа меняют продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина.

По его словам, в зависимости от расстояния до фронта, на территориях будут действовать два графика комендантского часа:

  • в населенных пунктах, удаленных от линии фронта более чем на 10 километров, - с 21:00 до 05:00;
  • в населенных пунктах, расположенных от линии фронта меньше, чем на 10 километров, - с 17:00 до 09:00.

Длинный комендантский час установлен, в частности, в городах Угледар, Горняк, Красногоровка, Мирноград, Новогродовка, Селидово, Украинск, Северск, Часов Яр, Торецк.

Ситуация в Донецкой области

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить всю территорию Донецкой области. Именно здесь оккупанты сосредоточивают наибольшее количество личного состава, оружия и управляемых авиационных бомб. В частности, речь идет о Покровском направлении.

К тому же Донецкая область постоянно находится под вражескими обстрелами.

Ранее было принято решение о принудительной эвакуации детей из четырех общин в Донецкой области. Оно касалось 744 детей с их семьями.

Сегодня, 9 августа, из-за ситуации в области безопасности, правительство приняло решение о принудительной эвакуации детей еще из трех населенных пунктов Донецкой области.

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