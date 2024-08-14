На Покровском направлении вчера произошло более трети всех боев на фронте, - Генштаб

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений, используя четыре ракеты. Кроме того, был осуществлен 81 авиаудар, во время которых было сброшено 116 управляемых авиабомб (КАБов). В общем, агрессор провел 4594 обстрела, из которых 114 - с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары коснулись таких населенных пунктов, как Рясное, Липцы, Новые Вирки, Сумы, Часов Яр, Торецк и другие. В частности, на Харьковском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, а на Купянском - четыре атаки. На Лиманском направлении враг пытался продвинуться в районах Невского, Тернов и Макеевки, осуществив 11 атак.

Силы обороны Украины также активны на фронте: авиация и артиллерия нанесли 12 ударов по местам сосредоточения личного состава противника, а также поразили несколько важных объектов, в частности две артиллерийские системы и склад боеприпасов.

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 54 штурмовые действия врага. Также продолжаются боевые действия на Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях. Враг несет значительные потери и отступает.

На границах с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиабомбы, которые взрываются не только на украинской территории, но и на территории самой России.