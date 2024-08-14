ua en ru
Ср, 14 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Покровском направлении вчера произошло более трети всех боев на фронте, - Генштаб

Среда 14 августа 2024 08:28
UA EN RU
На Покровском направлении вчера произошло более трети всех боев на фронте, - Генштаб Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За прошедшие сутки зафиксировано 134 боевых столкновения на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Противник нанес два ракетных удара по позициям украинских подразделений, используя четыре ракеты. Кроме того, был осуществлен 81 авиаудар, во время которых было сброшено 116 управляемых авиабомб (КАБов). В общем, агрессор провел 4594 обстрела, из которых 114 - с применением реактивных систем залпового огня.

Вражеские авиаудары коснулись таких населенных пунктов, как Рясное, Липцы, Новые Вирки, Сумы, Часов Яр, Торецк и другие. В частности, на Харьковском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений, а на Купянском - четыре атаки. На Лиманском направлении враг пытался продвинуться в районах Невского, Тернов и Макеевки, осуществив 11 атак.

Силы обороны Украины также активны на фронте: авиация и артиллерия нанесли 12 ударов по местам сосредоточения личного состава противника, а также поразили несколько важных объектов, в частности две артиллерийские системы и склад боеприпасов.

Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении, где украинские защитники остановили 54 штурмовые действия врага. Также продолжаются боевые действия на Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях. Враг несет значительные потери и отступает.

На границах с Черниговской и Сумской областями противник активно применяет управляемые авиабомбы, которые взрываются не только на украинской территории, но и на территории самой России.

Потери россиян

За прошедшие сутки, 13 августа, захватчики потеряли на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война России против Украины Война в Украине
NEWS
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
Сколько ВСУ смогут удерживать позиции в Курской области и от чего это зависит: мнение эксперта
DAILY
Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Украина повышает ставки. Что происходит под Курском и где наступает Россия