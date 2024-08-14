У місті під Покровськом ввели майже цілодобову комендантську годину

"У Новогродівці продовжено комендантську годину. З 15 серпня обмеження на пересування у Новогродівці діятиме з 15:00 до 11:00", - написав Філашкін.

За його словами, ситуація навколо міста дуже складна і таке рішення сприятиме безпеці мирних мешканців.

Фото: Новогродівка на карті (натисніть, щоб збільшити)

Також він закликав усіх місцевих жителів дотримуватися правил і не наражати себе на небезпеку.

При цьому в ефірі телемарафону Філашкін пояснив, чому у місті посилили комендантську годину.

"Тому що ворог підійшов дуже близько. Щоб ми вивезли з населеного пункту людей і вони не заважали робити нашим військовим свою справу, бо вони і воюють, і евакуюють наше населення. Тому було ухвалено таке рішення", - зазначив він.