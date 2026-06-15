"Мистецький арсенал" загорелся во время обстрела Киева (фото)

В заведении рассказали, что в результате очередной атаки РФ на Киев на территории комплекса произошел пожар. Предварительно, причиной стало попадание ударного дрона типа "Шахед".

Сейчас на месте работают спасатели и профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и оценивают последствия для здания комплекса. По информации учреждения, все работники находятся в безопасности.

"Для многих людей Мыстецкий арсенал является местом встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о пожаре

По данным ГСЧС, возгорание охватило здание Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что удар произошел во время ликвидации последствий другой атаки в центре столицы.

"В то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал", - сообщил он.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте, а масштабы повреждений уточняются.