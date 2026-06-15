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"Мистецький арсенал" загорелся во время обстрела Киева (фото)

09:45 15.06.2026 Пн
2 мин
Россия нанесла удар по культурному наследию Украины.
aimg Ирина Глухова
Фото: Художественный арсенал горит в результате попадания дрона (ГСЧС Киева)

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" был поврежден во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и пресс-службу "Мистецького арсенала".

В заведении рассказали, что в результате очередной атаки РФ на Киев на территории комплекса произошел пожар. Предварительно, причиной стало попадание ударного дрона типа "Шахед".

Сейчас на месте работают спасатели и профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и оценивают последствия для здания комплекса. По информации учреждения, все работники находятся в безопасности.

"Для многих людей Мыстецкий арсенал является местом встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", - говорится в сообщении.

Что известно о пожаре

По данным ГСЧС, возгорание охватило здание Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что удар произошел во время ликвидации последствий другой атаки в центре столицы.

"В то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал", - сообщил он.

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Сейчас спасатели продолжают работать на месте, а масштабы повреждений уточняются.

Фото: последствия вражеской атаки (t.me/dsns_telegram)

Массированный удар по Киеву

Напомним, в ночь на 15 июня россияне ударили по Киеву, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека, еще более 30 получили ранения.

Последствия атаки зафиксированы почти во всех районах города, а часть северных районов столицы осталась без света.

После удара в Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар, из-за чего святыню закрыли для посетителей. Спасатели до сих пор тушат огонь.

Также во время атаки был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".

Кроме того, в столице изменили движение ряда трамваев, троллейбусов и автобусов, а на нескольких улицах перекрыли движение транспорта.

Тем временем Воздушные силы раскрыли масштабы ночной атаки россиян.

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