"Мистецький арсенал" загорелся во время обстрела Киева (фото)

Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький арсенал" был поврежден во время массированной атаки РФ на Киев в ночь на 15 июня. Там вспыхнул пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и пресс-службу "Мистецького арсенала".
В заведении рассказали, что в результате очередной атаки РФ на Киев на территории комплекса произошел пожар. Предварительно, причиной стало попадание ударного дрона типа "Шахед".
Сейчас на месте работают спасатели и профильные службы. Специалисты устанавливают масштабы разрушений и оценивают последствия для здания комплекса. По информации учреждения, все работники находятся в безопасности.
"Для многих людей Мыстецкий арсенал является местом встречи с культурой, историей и важными общественными разговорами. Сегодня российская агрессия в очередной раз наносит удар по культурному наследию Украины", - говорится в сообщении.
По данным ГСЧС, возгорание охватило здание Национального культурно-художественного и музейного комплекса "Мистецький арсенал" на площади около 1000 квадратных метров.
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал, что удар произошел во время ликвидации последствий другой атаки в центре столицы.
"В то время, когда спасатели пытались потушить пламя в главном соборном храме Киево-Печерской Лавры, оккупанты нанесли повторный удар рядом - по Национальному культурно-художественному и музейному комплексу "Мистецький арсенал", - сообщил он.
Сейчас спасатели продолжают работать на месте, а масштабы повреждений уточняются.
Напомним, в ночь на 15 июня россияне ударили по Киеву, в результате чего, по последним данным, погибли четыре человека, еще более 30 получили ранения.
Последствия атаки зафиксированы почти во всех районах города, а часть северных районов столицы осталась без света.
После удара в Киево-Печерской лавре вспыхнул пожар, из-за чего святыню закрыли для посетителей. Спасатели до сих пор тушат огонь.
Также во время атаки был уничтожен самый большой и современный сортировочный терминал "Новой почты".
Кроме того, в столице изменили движение ряда трамваев, троллейбусов и автобусов, а на нескольких улицах перекрыли движение транспорта.
Тем временем Воздушные силы раскрыли масштабы ночной атаки россиян.