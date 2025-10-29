ua en ru
Ср, 29 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Большинство хочет, но не может: почему украинцы откладывают покупку жилья в 2025 году

Среда 29 октября 2025 06:40
UA EN RU
Большинство хочет, но не может: почему украинцы откладывают покупку жилья в 2025 году Фото: Покупка жилья (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Украинцы все активнее задумываются о покупке собственного жилья, однако война, высокая стоимость недвижимости и дорогие кредиты остаются главными преградами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Что показал опрос

31% украинцев планируют приобрести жилье в этом году - это на 3% больше, чем в прошлом году. Тех, кто не собирается покупать, стало меньше - всего 10%.

Подавляющее большинство (75%) отдает предпочтение квартирам. 63% покупателей имеют бюджет до 50 тысяч долларов, а более 100 тысяч долларов готовы потратить только 10%.

Основные мотивы покупки - улучшение условий проживания или желание иметь отдельное жилье. В то же время 22% рассматривают недвижимость как инвестицию (на 4% больше, чем в прошлом году).

Первичка или вторичка

Для 57% украинцев нет разницы, покупать жилье на первичном или вторичном рынке. 31% выбирают только "вторичку", а 12% - исключительно новостройки.

Среди преимуществ первичного рынка респонденты называют современную архитектуру, новую инфраструктуру и привлекательный вид (этот показатель вырос на 11%). Программу "еОселя" как плюс отметили лишь 28% опрошенных.

Наибольшие риски - возможное незавершение строительства, задержка сдачи в эксплуатацию и отсутствие базовых коммуникаций. Именно этот фактор вырос на 11% за год.

На вторичном рынке главными преимуществами остаются готовность к заселению, возможность торга и реальная оценка состояния жилья. На 12% больше людей стали учитывать соседей, район и расходы на коммунальные услуги.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что Верховная Рада увеличила расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц в госбюджете-2026 на 1,5 млрд грн. Из этой суммы 500 млн направят на программу обеспечения жильем переселенцев в сельской местности. Первые компенсации начнут выплачивать в следующем году - сначала участникам боевых действий и людям с инвалидностью. Программа должна помочь тем, кто потерял жилье из-за войны, и одновременно способствовать развитию сел.

Также мы писали, что государство будет обеспечивать жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после окончания их пребывания в учреждениях или приемных семьях. В течение месяца они будут получать социальное жилье или жилье для постоянного проживания и сохранят право на льготные кредиты. Информация о них будет вноситься в Единую жилищную систему для отслеживания реализации их прав, а обеспечение жильем будет регламентироваться четкими правилами правительства.

Читайте РБК-Украина в Google News
Жилье Покупка жилья Квартиры
Новости
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
План завершения войны зависит от встречи Трампа с Си Цзиньпином, - источник
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию