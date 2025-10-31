ua en ru
В городах-миллионниках растет спрос на квартиры: где жилье покупают активнее всего

Пятница 31 октября 2025 07:30
В городах-миллионниках растет спрос на квартиры: где жилье покупают активнее всего Фото: Покупка квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Спрос на покупку квартир в городах-миллионниках Украины остается стабильным, но в некоторых районах Киева и Львова активность покупателей существенно возросла в период с сентября 2024 года по сентябрь 2025 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

Киев

В столице больше всего вырос спрос в Деснянском районе - с 6 до 10 откликов на одно объявление. Это самый высокий показатель среди всех районов города.

Также высокой активностью отмечаются:

  • Святошинский и Оболонский районы - по 7 откликов;
  • Днепровский и Дарницкий - по 6;
  • Подольский, Голосеевский и Шевченковский - по 5.

Меньше всего интересуются жильем в Соломенском (4 отзыва) и Печерском (3) районах.

Львов

Наибольший рост спроса зафиксирован во Львове. Во Франковском районе количество откликов на объявления выросло более чем вдвое - с 7 до 15.

Также пользуются спросом:

  • Лычаковский - 13 откликов;
  • Железнодорожный - 11;
  • Шевченковский - 10;
  • Галицкий - 9.

Единственным районом, где спрос снизился, стал Сиховский - 6 отзывов против 8 в прошлом году.

Одесса

Уровень активности покупателей в Одессе остался стабильным. В Киевском, Приморском и Хаджибейском районах - по 3 отклика на одно объявление, как и в прошлом году.

Небольшое снижение зафиксировано в Пересыпском районе - 2 отклика против 3 в прошлом году.

Днепр

В большинстве районов города ситуация также без изменений: в Самарском, Соборном, Центральном, Чечеловском и Шевченковском районах - по 3 отклика на одно объявление.

Легкий рост фиксируют в Новокодакском районе (5 отзывов против 4 в прошлом году).

В Индустриальном и Амур-Нижнеднепровском районах спрос наоборот снизился до 3 откликов против 4 в прошлом году.

Ранее РБК-Украина писало, что спрос на собственное жилье среди украинцев растет: 31% планируют покупку в этом году, преимущественно квартир с бюджетом до 50 тыс. долларов. Главные преграды - война, высокая стоимость и дорогие кредиты. 57% не выбирают между первичным и вторичным рынком, при этом преимущества первички - современная архитектура и новая инфраструктура, а вторички - готовность к заселению и реальное состояние жилья.

Также мы рассказывали, что строительные и ремонтные услуги остаются популярными на OLX: украинцы активно покупают новое жилье, ремонтируют квартиры и восстанавливают сельские дома. Самые дорогие работы - строительство "под ключ" (2 000 грн/м²), а самые популярные - ремонт, отделка и сантехника. Больше всего заказов фиксируют в Днепропетровской, Киевской и Львовской областях, а также в Киеве. Тренд на реновацию растет, поддерживая внутренний рынок услуг.

