Сырский показал карту операции ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины в Курской области расширили свою зону контроля до 1263 квадратных километров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский во время Конгресса местных и региональных властей.

По его словам, россияне активно реагируют на действия украинских сил и наращивают численность своих сил. Россия также перебрасывает войска с других направлений.

Главком также рассказал, что Россия все еще продолжает обстреливать населенные пункты в Сумской и Черниговской областях. Кроме того, там происходят провокации, а россияне ведут диверсионно-разведывательную деятельность.

«Группировки Сил обороны ведут наступательную оборону на Курском направлении. За период ведения наступления на территории Курской области Вооруженные силы продвинулись на глубину обороны противника от 28 до 35 км», - рассказал Сырский.

В то же время россияне пытаются не допустить дальнейшего продвижения украинских подразделений вглубь территории РФ.

Сырский сказал, что дальнейшие действия украинских войск на этом направлении будут зависеть от развития оперативной обстановки.

Фото: карта операции ВСУ в Курской области (скриншот)

Главком показал карту, на которой показана территория, которую в Курской области контролируют украинские силы. На ней видно, что ВСУ продвинулись к Кореневке (еще контролируется РФ) на западе, севернее Шептуховки (уже контролируется Украиной) и Спального на Востоке (тоже под украинским контролем).