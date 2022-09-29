RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки, - СМИ

Иллюстративное фото: в городах Беларуси жителям начали массово раздавать повестки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В белорусских городах Минск и Бобруйск местные жители начали массово получать повестки в военкоматы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белсат".

По информации издания, в Бобруйске от жителей требуют явиться в военкомат для "вручения мобилизационного предписания". При этом на местных предприятиях у мужчин проверяют прописку и фактическое место жительства, номера мобильных и домашних телефонов.

Повестка жителю Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Власти Могилевской области, в которой находится Бобруйск, отметили, что это не мобилизация.

"Ни о какой мобилизации - частичной или полной - речи не идет. Это рутинная повседневная, ежегодная работа чиновников военного комиссариата. На сегодняшний день необходимости в проведении мобилизационных мероприятий в республике нет", - заявил военный комиссар Могилевской области Александр Хорошкин.

Отметим, лидер белорусского режима Александр Лукашенко ранее заявлял, что мобилизацию объявлять не планируется.

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, в Беларуси силовики будут выискивать российских уклонистов, бежавших из России после объявления мобилизации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьВойна России против Украины