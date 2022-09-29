UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки, - ЗМІ

Ілюстративне фото: у містах Білорусі мешканцям почали масово роздавати повістки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У білоруських містах Мінськ та Бобруйськ місцеві жителі почали масово отримувати повістки у військкомати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белсат".

За інформацією видання, у Бобруйську від мешканців вимагають з'явитися до військкомату для "вручення мобілізаційного розпорядження". При на цьому місцевих підприємствах у чоловіків перевіряють прописку та фактичне місце проживання, номери мобільних та домашніх телефонів.

Порядок денний жителі Бобруйска (t.me/bobruisk_online)

Влада Могилевської області, в якій знаходиться Бобруйск, зазначила, що це не мобілізація.

"Ні про яку мобілізацію - часткову чи повну - не йдеться. Це рутинна повсякденна, щорічна робота чиновників військового комісаріату. На сьогоднішній день необхідності у проведенні мобілізаційних заходів у республіці немає", - заявив військовий комісар Могилевської області Олександр Хорошкін.

Зазначимо, що лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко раніше заявляв, що мобілізацію оголошувати не планується.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, у Білорусі силовики вишукуватимуть російських ухилянтів, які втекли з Росії після оголошення мобілізації.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьВійна Росії проти України