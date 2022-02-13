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В ОБСЄ підтвердили, що деякі країни виводять спостерігачів з України

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Відень, Неділя 13 лютого 2022 20:19
В ОБСЄ підтвердили, що деякі країни виводять спостерігачів з України Фото: ОБСЄ підтвердила висновок кількома країнами спостерігачів з України (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ОБСЄ підтвердили, що деякі країни відкликають своїх представників зі спеціальної моніторингової місії (СММ) в Україні. В організації не назвали, про які саме держави йдеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз ОБСЄ.

"Нещодавно деякі держави-учасники вирішили, що їх прикомандировані (представники - ред.) в СММ повинні покинути Україну найближчими днями", - наголошується в релізі.

В організації не називають країни, яких йде мова. Раніше агентство Reuters повідомляло про те, що американські представники СММ ОБСЄ почали залишати Донбас. Видання The Guardian своєю чергою писало про британських співробітників місії.

Нагадавши, Україна скликає засідання ОБСЄ після того, як Росія, згідно з Віденським документом, не відповіла на запит щодо військової присутності на українському кордоні.

Зазначимо, 11 лютого Україна задіяла механізм ОБСЄ, щоб отримати від Росії пояснення її військової присутності поблизу українських кордонів.

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