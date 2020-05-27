В Росії назвали умову для скасування бойової готовності в "Л/ДНР"

Фото: Борис Гризлов (kremlin.ru)

Бойовики чекають на "кроки з деескалації" від України

Представник Російської Федерації в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов назвав умову для скасування бойової готовності терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. За словами Гризлова, зараз важко говорити про скасування цього рішення.

Про це повідомляє російське новинне агентство РИА Новости.

Після чергового засідання ТКГ Гризлов заявив, що проросійські бойовики чекають від України "кроків з деескалації" на Донбасі.

"Повинні бути ухвалені кроки з деескалації, і Донбас наполягає на обговоренні та впровадженні додаткових заходів. До впровадження додаткових заходів важко говорити про скасування рішень Донецька і Луганська про бойову готовність", - пояснив він.

Зазначимо, 19 травня лідер бойовиків "ЛНР" Леонід Пасечник оголосив про переведення окупаційних військ у бойову готовність. Пізніше таке ж рішення ухвалили в так званій "ДНР".

Нагадаємо, раніше спостерігачі ОБСЄ виявили на Донбасі 10 танків бойовиків поблизу лінії розмежування, які були розташовані з порушенням мінських домовленостей.

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Автор: Дмитро Левицький