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МВФ погіршив прогноз чисельності населення України до 2024 року

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 12:10
МВФ погіршив прогноз чисельності населення України до 2024 року
Фото: вулиця в Києві (РБК-Україна0

До кінця 2024 року населення скоротиться на 1 млн осіб

Міжнародний валютний фонд оновив прогноз чисельності населення України на період до 2024 року. Про це йдеться в матеріалах до жовтневого огляду МВФ "Перспективи світової економіки" (World Economic Outlook).

За оцінками МВФ, населення України на кінець 2018 року становило 42,037 млн осіб, що дещо менше офіційних даних Держстату (42,153 млн осіб).

МВФ прогнозує, що населення України буде поступово скорочуватися і на кінець 2024 року складе 41,039 млн осіб.

Таким чином, МВФ очікує, що населення за шість років зменшиться на 1 млн осіб.

Прогноз МВФ

МВФ погіршив прогноз чисельності населення України до 2024 року

Прогноз трохи погіршений у порівнянні з квітнем 2019 року, коли МВФ очікував скорочення населення України у 2024 році до 41,047 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, чисельність наявного населення України упродовж січня-липня 2019 року зменшилася на 162,9 тисяч осіб. За оцінкою Державної служби статистики, чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня 2019 року становила 41990,3 тисяч осіб. Таким чином, за липень населення скоротилося на 19,8 тис. осіб.

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