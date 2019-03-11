Місія МВФ у понеділок відвідає Верховну раду

Фото: Михайло Довбенко (УНІАН)

Представники МВФ мають побачити, яким чином Україна планує виконувати зафіксовані в меморандумі домовленості

Сьогодні у Верховній раді будуть присутні представники Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат Михайло Довбенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, представники МВФ мають побачити, яким чином Україна планує виконувати домовленості, зафіксовані в меморандумі.

"Сьогодні у нас у Верховній раді буде місія МВФ, яка представлятиме інтереси міжнародних фінансових організацій та донорів. Їх увагу буде привернуто до того, яким чином ми плануємо виконувати наші домовленості, зафіксовані в меморандумі", - повідомив Довбенко.

Нагадаємо, на початку березня анонсувалося, що технічна команда в складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ протягом 5-13 березня 2019 року. Зазначалося, що фахівці прибудуть до Києва для обговорення подій в економічній сфері і прогресу в напрямку запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною, прийнятою у грудні 2018 року.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 грудня минулого року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 9 млрд доларів для України. Перший транш у розмірі 1,4 млрд доларів вже зарахований до резервів. Рішення про подальші транші буде прийматися у травні і в листопаді цього року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Додамо, в лютому офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що метою програм міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення стійкого економічного зростання у країні та підвищення рівня життя людей.