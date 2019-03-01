Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

До Києва приїдуть експерти МВФ

Технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Він додав, що фахівці прибудуть до Києва для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною, ухваленою в грудні 2018 року.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

У лютому офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що метою програм міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення сталого економічного зростання в країні і підвищення рівня життя людей. Відповідаючи на питання про те, що деякі кандидати в президенти в Україні вимагають припинити співпрацю з МВФ, Райс заявив, що фонд не займаємося політикою, а займаємось економікою.