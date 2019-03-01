ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

До Києва приїдуть експерти МВФ

Новини » Економіка    01.03.2019 - 14:59
До Києва приїдуть експерти МВФ
Фото: Йоста Люнгман (imf.org)

До Києва приїдуть експерти МВФ

Технічна команда у складі кількох фахівців Міжнародного валютного фонду відвідає Київ упродовж 5-13 березня 2019 року. Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Він додав, що фахівці прибудуть до Києва для обговорення подій в економічній сфері та прогресу у напрямі запровадження реформаторських заходів, передбачених програмою стенд-бай з Україною, ухваленою в грудні 2018 року.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by на суму 3,9 млрд доларів для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

У лютому офіційний представник МВФ Джеррі Райс заявив, що метою програм міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення сталого економічного зростання в країні і підвищення рівня життя людей. Відповідаючи на питання про те, що деякі кандидати в президенти в Україні вимагають припинити співпрацю з МВФ, Райс заявив, що фонд не займаємося політикою, а займаємось економікою.

У ЄК прогнозують позитивний результат у виплаті Україні наступного траншу Мінфін закликає Раду підтримати законопроекти, необхідні для траншів МВФ та ЄС
Новини України кредитреформиМВФ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся