МВФ назвав мету співпраці з Україною

Фото: офіційний представник МВФ Джеррі Райс (www.imf.org)

МВФ не займається політикою і рекомендує прискорити реформи в країні

Метою програм Міжнародного співробітництва фонду з Україною є досягнення сталого економічного зростання в країні і підвищення рівня життя людей. Про це заявив офіційний представник фонду Джеррі Райс на брифінгу у Вашингтоні, передає РБК Україна з посиланням на повідомлення МВФ.

Відповідаючи на питання про те, що деякі кандидати в президенти в Україні вимагають припинити співпрацю з МВФ, Райс заявив, що фонд не займаємося політикою, а займаємось економікою. "Тому наша увага зосереджена - і це вірно для всіх країн - на тому, що відповідає інтересам економіки країни і добробуту народу цієї країни". Райс підкреслив, що МВФ для цього працює з урядами країн на всіх рівнях політичних систем.

Представник МВФ нагадав, що в грудні 2018 року фонд затвердив нову програму з Україною, а в січні директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком запевнила у підтримці країни. "Вона зазначила нагальну необхідність прискорити проведення реформ, щоб вивести Україну на шлях стійкого зростання і підвищити рівень життя людей", - нагадав Райс.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року МВФ схвалив нову програму stand-by для України. Перший транш обсягом 1,4 млрд доларів вже зарахований в резерви. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.