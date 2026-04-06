Охотник за подлодками. Украинские воины атаковали самолет-амфибию Бе-12

"Подтверждено поражение противолодочного самолета-амфибии Бе-12 в районе Качи временно оккупированной территории АР Крым", - сказано в сообщении Генштаба.

Военное командование отметило, что степень повреждений самолета уточняется.

Что известно о Бе-12

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" - это советский многоцелевой противолодочный гидросамолет. Он создавался как замена более ранней модели Бе-6 и предназначался для поиска и уничтожения подводных лодок, а также для выполнения поисково-спасательных задач.

Всего было построено около 140 таких машин. На момент создания Бе-12 считался крупнейшим серийным самолетом-амфибией в мире.

Бе-12 представляет собой летающую лодку с высокорасположенным крылом типа "чайка" и двумя турбовинтовыми двигателями.

Самолет оснащался оборудованием для обнаружения подводных лодок, включая радиолокационную станцию и средства гидроакустического поиска, а также мог нести бомбы, торпеды и другие виды противолодочного вооружения.

Помимо военного применения, отдельные модификации Бе-12 использовались для поисково-спасательных операций, транспортных задач и даже тушения пожаров.