Парламент обратился в международные организации о состоянии здоровья Саакашвили, - Шуляк
Верховная рада приняла проект постановления №8417 об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно немедленного перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
"Для каждого цивилизованного человека понятно, что никто не может быть замучен и замучен в тюрьмах. Происходящее сейчас в Грузии с Михеилом Саакашвили - откровенно путинские методы уничтожения политических оппонентов, которые должны быть искоренены навсегда во всем мире", - отметила Шуляк.
По ее словам, ситуация с Саакашвили не может остаться без реакции мирового сообщества, поэтому украинский парламент обращается не только к грузинскому правительству, но и ко всем европейским структурам.
"Грузия является членом ПАСЕ и так же как и Украина стремится стать полноценным и полноправным членом Евросоюза. Не может быть никакого движения в Европу, если в тюрьмах страны фактически замучивают и уничтожают человека. Сегодня Украина на фронте и в тылу, вместе со всей Европой и цивилизованным миром борется за то, чтобы такие случаи и практики навсегда ушли в прошлое", - отметила Шуляк.
Она подчеркнула, что грузинская сторона должна обеспечить Саакашвили надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения.
"Саакашвили должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. А еще ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. Наша обязанность - напоминать об этом и Грузии, и Европе, и мировые", - резюмировала Шуляк.
Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Саакашвили.
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