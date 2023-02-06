ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Парламент обратился в международные организации о состоянии здоровья Саакашвили, - Шуляк

Новина українською →
Понедельник 06 февраля 2023 16:39
Парламент обратился в международные организации о состоянии здоровья Саакашвили, - Шуляк Фото: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Верховная рада приняла проект постановления №8417 об обращении в Грузию, Европарламент, Совет ЕС, Еврокомиссию, ПАСЕ и парламенты государств-членов ЕС относительно немедленного перевода гражданина Украины Михеила Саакашвили на лечение за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"Для каждого цивилизованного человека понятно, что никто не может быть замучен и замучен в тюрьмах. Происходящее сейчас в Грузии с Михеилом Саакашвили - откровенно путинские методы уничтожения политических оппонентов, которые должны быть искоренены навсегда во всем мире", - отметила Шуляк.

По ее словам, ситуация с Саакашвили не может остаться без реакции мирового сообщества, поэтому украинский парламент обращается не только к грузинскому правительству, но и ко всем европейским структурам.

"Грузия является членом ПАСЕ и так же как и Украина стремится стать полноценным и полноправным членом Евросоюза. Не может быть никакого движения в Европу, если в тюрьмах страны фактически замучивают и уничтожают человека. Сегодня Украина на фронте и в тылу, вместе со всей Европой и цивилизованным миром борется за то, чтобы такие случаи и практики навсегда ушли в прошлое", - отметила Шуляк.

Она подчеркнула, что грузинская сторона должна обеспечить Саакашвили надлежащую медпомощь, а также создать условия для его перевода в одну из европейских или американских клиник для дальнейшего лечения.

"Саакашвили должен выжить. Не только ради себя и своей семьи. Не только ради Украины, которая ценит жизнь каждого гражданина. А еще ради сохранения базовых демократических и общечеловеческих ценностей. Наша обязанность - напоминать об этом и Грузии, и Европе, и мировые", - резюмировала Шуляк.

Напомним, Зеленский призвал мировое сообщество помочь спасти жизнь Саакашвили и не допустить его казни. При этом Украина уже официально просила Грузию отдать его на лечение.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец также призвал власти Грузии разрешить ему посетить находящегося в критическом состоянии Саакашвили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Елена Шуляк Михаил Саакашвили
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России