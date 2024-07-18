В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": что это, и по каким маршрутам курсируют
На фоне отключений света в Украине большинство граждан столкнулись с проблемой того, где и как заряжать мобильные телефоны. В «Укрзализныце» напомнили, что имеют ряд поездов с такой опцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.
Как отметили в компании, есть список "электричек несокрушимости" с USB и Typ-C портами после модернизации. Там можно зарядить портативные гаджеты или просто во время движения включить USB вентиляторы.
На каких маршрутах это можно сделать:
- Краматорск – Лозовая;
- Васильков – Киев (2 состава – ЭПЛ9Т и ЕР9М);
- Святошино - Клавдиево, Тетерев;
- Фастов – Чернигов (EД-9М);
- Роток – Киев;
- Коростень – Винница;
- Полтава – Гребенка; Полтава – Кременчуг (3 состава – 2 ЕР9М и ЭПЛ9Т);
- Днепр Сити Экспресс курсирует три состава ЭПЛ2Т;
- Одесса – Подольск (2 состава ЕР9Є);
- Львов – Ужгород; Львов – Мукачево (курсируют модели поездов ЕР2 и ЭПЛ2Т);
- Ровно – Львов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за проблем со светом в Киевской области все "Пункты несокрушимости" переводят в рабочий режим.
Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Киевщина безопасна".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .