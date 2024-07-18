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В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": что это, и по каким маршрутам курсируют

Четверг 18 июля 2024 21:02
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В УЗ рассказали об "электричках несокрушимости": что это, и по каким маршрутам курсируют Иллюстративное фото: в "Укрзализныце" рассказали о возможностях зарядки телефона (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

На фоне отключений света в Украине большинство граждан столкнулись с проблемой того, где и как заряжать мобильные телефоны. В «Укрзализныце» напомнили, что имеют ряд поездов с такой опцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" в Facebook.

Как отметили в компании, есть список "электричек несокрушимости" с USB и Typ-C портами после модернизации. Там можно зарядить портативные гаджеты или просто во время движения включить USB вентиляторы.

На каких маршрутах это можно сделать:

  • Краматорск – Лозовая;
  • Васильков – Киев (2 состава – ЭПЛ9Т и ЕР9М);
  • Святошино - Клавдиево, Тетерев;
  • Фастов – Чернигов (EД-9М);
  • Роток – Киев;
  • Коростень – Винница;
  • Полтава – Гребенка; Полтава – Кременчуг (3 состава – 2 ЕР9М и ЭПЛ9Т);
  • Днепр Сити Экспресс курсирует три состава ЭПЛ2Т;
  • Одесса – Подольск (2 состава ЕР9Є);
  • Львов – Ужгород; Львов – Мукачево (курсируют модели поездов ЕР2 и ЭПЛ2Т);
  • Ровно – Львов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что из-за проблем со светом в Киевской области все "Пункты несокрушимости" переводят в рабочий режим.

Адреса всех пунктов и укрытий можно проверить в чат-боте "Киевщина безопасна".

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Укрзализныця Пункт незламності Отключения света
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