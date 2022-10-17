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Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене

Фото: миссия МВФ по Украине начала работу в Вене (flickr by imfphoto2)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 17 октября, миссия Международного валютного фонда по Украине начала свою работу в Вене. Она продлится до 20 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Нацбанк Украины в Telegram.

По данным регулятора, в рамках миссии представители НБУ вместе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами, на которых планируется рассмотреть текущее состояние экономики Украины, макропрогноз, параметры госбюджета-2023 и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", - отметил Пышный.

В НБУ подчеркивают, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.

Напомним, ранее стало известно, что Украина возглавила Совет управляющих Всемирного банка и МВФ на 2023 год.

Также мы писали, что 13 октября в Украину поступило 1,3 млрд долларов дополнительного экстренного финансирования Международного валютного фонда.

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