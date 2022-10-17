Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене

По данным регулятора, в рамках миссии представители НБУ вместе с главой Национального банка Андреем Пышным примут участие в рабочих встречах с экспертами, на которых планируется рассмотреть текущее состояние экономики Украины, макропрогноз, параметры госбюджета-2023 и источники покрытия его дефицита.

"Мы настроены на активную работу с экспертами Фонда. Надеемся на плодотворные результаты миссии и определение параметров для начала работы над новой мониторинговой программой с привлечением Совета МВФ, которая станет основой для полноценной программы с Фондом", - отметил Пышный.

В НБУ подчеркивают, что новая программа станет важным этапом в отношениях с Фондом и сигналом другим партнерам по расширению международной помощи Украине.