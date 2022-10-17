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Місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні

Фото: місія МВФ по Україні розпочала роботу у Відні (flickr by imfphoto2)
Автор: Іван Носальський

У понеділок, 17 жовтня, місія Міжнародного валютного фонду по Україні розпочала свою роботу у Відні. Вона триватиме до 20 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацбанк України в Telegram.

За даними регулятора, в рамках місії представники НБУ разом з головою Національного банку Андрієм Пишним візьмуть участь у робочих зустрічах з експертами, на яких планується розглянути поточний стан економіки України, макропрогноз, параметри держбюджету-2023 та джерела покриття його дефіциту.

"Ми налаштовані на активну роботу з експертами Фонду. Сподіваємось на плідні результати місії та визначення параметрів для початку роботи над новою моніторинговою програмою з залученням Ради МВФ, яка стане основою для повноцінної програми з Фондом", - зазначив Пишний.

У НБУ наголошують, що нова програма стане важливим етапом у відносинах з Фондом та сигналом іншим партнерам щодо розширення міжнародної допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна очолила Раду керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік.

Також ми писали, що 13 жовтня в Україну надійшло 1,3 млрд. доларів додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду.

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