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У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним став

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Україна, Четвер 15 вересня 2022 08:22
У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним став Фото: Гевін Грей став головою місії МВФ в Україні (imf.org)
Автор: Олександр Білоус

Головою місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні став Гевін Грей. Він змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар з 20 вересня.

Про це йдеться у заяві представництва МВФ в Україні, яка є в розпорядженні РБК-Україна.

Як зазначив Ваграм Степанян, постійний представник МВФ в Україні, Грей - громадянин Великої Британії. Він має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються.

За інформацією Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік, де МВФ виділи гроші для відновлення країни після війни.

У МВФ призначили нового голову місії по Україні. Хто ним ставГрей в Іраку у 2018 році (twitter.com/elizabetching)

Нагадаємо, Іванна Владкова Голлар очолювала місію МВФ в Україні з травня 2020 року.

Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва 14 вересня заявила, що МВФ планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її почнуть обговорювати В найближчі тижні.

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