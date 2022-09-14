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У МВФ анонсували довгострокову програму кредитування для України

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Вашингтон, Середа 14 вересня 2022 16:54
У МВФ анонсували довгострокову програму кредитування для України Фото: Крісталіна Георгієва, директор-розпорядник МВФ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міжнародний валютний фонд планує розробити нову довгострокову програму кредитування для України. Її створення почнуть обговорювати в найближчі тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора-розпорядника МВФ Крісталіни Георгієвої.

Коментуючи вчорашню розмову з президентом України Володимиром Зеленським, Георгієва зазначила, що МВФ залишається найбільшим джерел фінансування серед міжнародних фінансових інституцій, але "потреби України зросли".

"Ми (Георгієва і Зеленський - ред.) обговорили довгострокову співпрацю з Україною і те, як ми можемо розвивати програму, яка принесе велику користь Україні. Це крок вперед до повноцінної програми Фонду. І ми домовилися, що місія Фонду встановить контакт з економічною групою України протягом наступних тижнів", - розповіла вона.

За словами Георгієвої, Зеленський в ході переговорів з нею дав зрозуміти, що розраховує на подальшу співпрацю з МВФ в макроекономіці і грошово-кредитній політиці.

Нагадаємо, у вівторок, 13 вересня, Зеленський за підсумками переговорів з Георгієвою заявив, що МВФ планує виділити Україні новий транш у розмірі 1,4 мільярда доларів.

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