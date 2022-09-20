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Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль

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Вторник 20 сентября 2022 21:41
Миссия МВФ начнет свою работу в Украине в октябре, - Шмыгаль Фото: директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева и премьер Украины Денис Шмыгаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой. Стороны договорились о начале работы миссии фонда в октябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кабмина в Twitter.

По его словам, в ходе переговоров был обсужден вопрос новой программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

"Договорились о начале миссии МВФ уже в октябре", - написал Шмыгаль по итогам переговоров.

Также премьер отметил, что поблагодарил Георгиеву за лидерство и поддержку в борьбе с агрессором.

Напомним, ранее стало известно, что МВФ планирует разработать новую долгосрочную программу кредитования для Украины. Для этого миссия фонда проведет консультации с украинской экономической группой.

Также мы писали, что новым главой Миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Украине стал Гэвин Грей.

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МВФ Денис Шмыгаль
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