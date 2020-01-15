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Стало відоме ім'я наступного прем'єр-міністра Росії

Новини » Політика     15.01.2020 - 18:17
Стало відоме ім'я наступного прем'єр-міністра Росії
Фото: Михайло Мішустін (з відкритих джерел)

Путін вніс кандидатуру Мішустіна на посаду прем'єра

Новим прем'єр-міністром Росії після відставки Дмитра Медведєва стане Михайло Мішустін. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми кандидатуру голови Федеральної податкової служби Михайла Мішустіна на посаду прем'єр-міністра. Також повідомляється, що сам Мішустін погодився очолити уряд.

Відзначимо, Мішустін очолював російську податкову службу з 2010 року. До цього на державній службі керував Федеральним агентством з управління особливими економічними зонами, а також Федеральним агентством кадастру об'єктів нерухомості.

Російські ЗМІ повідомляють, що Путін вже підписав указ про відставку уряду Медведєва, який був прем'єром з 2012 року.

Нагадаємо, сьогодні Путін виступив з посланням Федеральним зборам, заявивши про необхідність внесення ряду змін до Конституції Росії, які посилюють роль парламенту у формуванні уряду.

Після цього прем'єр-міністр Дмитро Медведєв оголосив про відставку свого уряду, а Путін запропонував йому посаду заступника голови Ради безпеки РФ.

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Новини України Володимир ПутінДмитро МедведєвПрем'єр-міністрРосійська Федерація
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