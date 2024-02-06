ua en ru
Вт, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов

Вторник 06 февраля 2024 15:33
UA EN RU
Мишель призвал США ускорить одобрение помощи Украине на 60 млрд долларов Фото: глава Совета ЕС Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Европейского совета Шарль Мишель призвал Соедиенные Штаты скорить одобрение помощи Украине в размере 60 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Мишель заявил, что поддержка Украины означает поддержку будущего украинского народа, а также "поддержку нашей собственной безопасности и процветания".

"И я хочу сказать это здесь с большой торжественностью тем, кто время от времени пытается внушить сомнения или подозрения: каждый европейский евро, мобилизованный для поддержки Украины, - это евро, вложенный в нашу собственную безопасность и процветание. Это евро, вложенный в стабильность Европейского союза", - заявил глава Совета ЕС.

Он подчеркнул, что решение Европейского совета предоставить 50 млрд евро Украине является "посланием всем тем, кто, как и мы, верит в демократические ценности и ценности свободы".

"Это также послание нашим партнерам, которые на нашей стороне, чтобы поддержать Украину и украинский народ. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы вместе с вами обратиться к Палате представителей США с торжественным призывом быстро выделить 60 миллиардов долларов, необходимых для обеспечения финансовой стабильности Украины", - заявил Мишель.

Помощь США Украине

Ранее мы сообщали, что Сенат США представил новый законопроект о помощи Украине. Он объединяет выделение средств на помощь Украине, Израилю и на укрепление южной границы США.

К слову, у Байдена резко высказались о законопроекте про помощь Израилю без Украины.

Также президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 млрд долларов в помощь Украине и Израилю. Но до сих пор вопрос не решен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Шарль Мишель Война России против Украины
NEWS
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
Бигус vs СБУ. Кто и зачем следил за журналистами: детали скандала
DAILY
"Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Уклонисты" против ТЦК. Как в Украине проходит мобилизация и что в ней нужно изменить