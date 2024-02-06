Мішель закликав США прискорити схвалення допомоги Україні на 60 млрд доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради ЄС.

Мішель заявив, що підтримка України означає підтримку майбутнього українського народу, а також "підтримку нашої власної безпеки і процвітання".

"І я хочу сказати це тут з великою урочистістю тим, хто час від часу намагається навіяти сумніви або підозри: кожен європейський євро, мобілізований для підтримки України, - це євро, вкладений у нашу власну безпеку і процвітання. Це євро, вкладений у стабільність Європейського союзу", - заявив глава Ради ЄС.

Він підкреслив, що рішення Європейської ради надати 50 млрд євро Україні є "посланням усім тим, хто, як і ми, вірить у демократичні цінності та цінності свободи".

"Це також послання нашим партнерам, які на нашому боці, щоб підтримати Україну та український народ. Я хотів би скористатися цією можливістю, щоб разом із вами звернутися до Палати представників США з урочистим закликом швидко виділити 60 мільярдів доларів, необхідних для забезпечення фінансової стабільності України", - заявив Мішель.

Допомога США Україні

Раніше ми повідомляли, що Сенат США представив новий законопроект щодо допомоги Україні. Він об'єднує виділення коштів на допомогу Україні, Ізраїлю та на зміцнення південного кордону США.

До слова, у Байдена різко висловилися про законопроект про допомогу Ізраїлю без України.

Також президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 млрд доларів на допомогу Україні та Ізраїлю. Але досі питання не вирішено.

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