RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Мисс Украина Вселенная" покорила Канны элегантным образом в шелковом белом платье (фото)

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)
Автор: Иванна Пашкевич

В Каннах продолжается сезон отпусков и светских выходов - и среди гостей Лазурного побережья появилась и "Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях. Модель привлекла внимание своим элегантным образом, который прекрасно сочетает расслабленный гламур с французским шиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram модели.

Звезда выбрала для вечернего выхода изящное белое платье-комбинацию из деликатного шелка от украинского бренда Maison Extra, которое идеально подчеркнуло ее фигуру и грациозность.

Глубокое декольте, прозрачные вставки и едва уловимый блеск ткани добавили образу чувственности, но в то же время он остался сдержанным и элегантным.

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Завершили лук статусные аксессуары: классическая сумка Chanel с фирменной цепочкой, массивный золотой браслет и многоуровневое ожерелье с крестами от Grains De Verre.

Анна собрала волосы в гладкий пучок, сделав акцент на лице, макияж оставила естественным с легким сиянием - идеальный выбор для теплой вечерней атмосферы Французской Ривьеры.

 

Анна Неплях (фото: instagram.com/neplyah)

Напомним, ранее победительница конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях показалась из больницы и сообщила, что у нее обнаружили новообразование, из-за чего ей пришлось лечь на операционный стол.

На данный момент, по ее словам, все хорошо.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
КрасотаМисс Украина Вселенная