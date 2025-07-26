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Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото)

Суббота 26 июля 2025 17:27
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Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото) Эти летние образы жены Стейтема легко повторить (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Рози Хантингтон-Уайтли во время отпуска в Турции продемонстрировала стильный летний гардероб, который станет вдохновением для модниц в жаркий сезон. Они сдержанные, изящные и практичные.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram британской модели и актрисы.

Элегантное макси-платье

В фойе отеля Рози предстала в длинном платье молочного оттенка с короткими рукавами, которое подчеркнуло ее изящную фигуру. В то же время наряд выглядел сдержанно и изысканно.

Дополнением образа стали темные очки, элегантная прическа и коричневая сумка на плече. Отличный выбор для ужина или торжественного мероприятия летом.

Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото)Жена Стейтема в вязаном платье (фото: instagram.com/rosiehw)

Майка и розовые брюки

На другой фотографии модель позирует со своим сыном, держа мороженое.

Для прогулки по городу она выбрала светлую базовую майку на тонких бретелях и розовые сатиновые брюки с высокой талией и карманами.

Дополнением образа стала плетеная сумка, большие солнцезащитные очки и летняя обувь.

Наряд сочетает удобство и стиль, поэтому он идеально подходит для прогулки по городу или отдыха у моря.

Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото)Что носит Рози Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Черный кроп-топ и брюки палаццо

Еще один эффектный образ жена Стейтема продемонстрировала на фоне белоснежной стены с пальмами.

Она предстала в черном кроп-топе без бретелек и широких брюках палаццо с высокой посадкой.

Легкие ткани и свободный крой обеспечивают комфорт в жару, а стильная прическа и солнцезащитные очки завершают образ.

Жена Стейтема показала три модных образа на лето: сможет повторить каждая (фото)Как носить черный цвет летом (фото: instagram.com/rosiehw)

Образы Хантингтон-Уайтли доказывают, что на отдыхе можно выглядеть модно и стильно без чрезмерных усилий. Такие комбинации сможет создать каждая.

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