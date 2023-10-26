ua en ru
Сб, 28 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Израиль откладывает старт наземной операции в Газе из-за договоренностей с армией США, - WSJ

Четверг 26 октября 2023 00:29
UA EN RU
Израиль откладывает старт наземной операции в Газе из-за договоренностей с армией США, - WSJ
Автор: Антон Малиновский

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отложила свою наземную операцию в Секторе Газы примерно до конца недели - пока США не усилят свою ПВО на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По информации источников издания, США планируют развернуть около десятка систем ПВО для защиты своих войск, служащих на Ближнем Востоке. В Пентагоне считают, что эти войска могут стать целью боевиков во время наземной операции, поэтому их необходимо защитить. Планируется, что ПВО разместят до конца этой недели.

Израиль, как отмечают в издании, согласился удовлетворить просьбу США. Кроме этого, они учитывают и вопросы поставки гуманитарной помощи в Газу.

Усиление позиции США на Ближнем Востоке

После начала войны между Израилем и ХАМАС США направили в восточное Средиземноморье два авианосца. Кроме этого, дополнительно на кораблях будут размещены еще четыре тысячи американских военнослужащих.

Также США разворачивают дополнительные системы ПВО по всей территории Ближнего Востока в ответ на эскалацию в регионе.

Наземная операция Израиля

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС приступили к вторжению в Израиль. Они угоняли и убивали мирных жителей, а видео своих зверств публиковали в соцсетях.

В ответ Армия обороны Израиля объявила о начале операции против ХАМАСа, целью которой является уничтожение террористов. ЦАХАЛ уже нанес удары по местам дислокации боевиков в Секторе Газа.

Также планируется наземная операция в секторе Газа.В настоящее время на границе Израиль сосредоточил сотни единиц военной техники.

Но 25 октября в СМИ появилась информация, что Нетаньяху готов отложить ввод войск в Сектор Газа для того, чтобы уделить больше времени переговорам по заложникам.

По информации СМИ, президент США хотел добиться отсрочки наземной операции Израиля, чтобы гуманитарная помощь была оказана как можно большему числу палестинцев, а из сектора Газа смогли выехать более 500 американских граждан, которые сейчас застряли там.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль
NEWS
Россия планирует информатаку против Умерова
Россия планирует информатаку против Умерова
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ