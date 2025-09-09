ua en ru
Индия анонсировала ядерный авианосец в рамках модернизации обороны

Индия, Вторник 09 сентября 2025 08:15
Индия анонсировала ядерный авианосец в рамках модернизации обороны Иллюстративное фото: военный корабль МВД Индии (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Индия объявила о планах построить свой первый ядерный авианосец в рамках 15-летней программы модернизации обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Официальное утверждение и детали плана модернизации своих вооруженных сил и усиления национальной безопасности были обнародованы Министром обороны Индии Раджнатом Сингхом 5 сентября 2025 года.

Речь идет об изготовлении первого авианосца на ядерной энергии в рамках амбициозной 15-летней программы модернизации оборонной сферы.

Планируется, что новый ядерный авианосец заменит устаревшие модели и позволит значительно увеличить оперативный радиус и автономность флота. Этот стратегический шаг направлен на укрепление позиций Индии в Индийском океане и противодействие растущему военно-морскому присутствию Китая в регионе.

В рамках программы также предусматривается интеграция индийских истребителей, таких как Rafale-M и другие разработки, вместо использования российских MiG-29K.

Кроме того, обсуждается внедрение современных технологий запуска, в частности электромагнитных систем запуска самолетов (EMALS), используемых в авианосцах типа "Геральд" ВМС США.

Отметим, что сейчас Индия имеет два авианосца: INS Vikramaditya, приобретенный у России, и INS Vikrant, построенный собственными силами.

Кстати, Россия проводит исследования относительно инвестиций, необходимых для производства истребителей Су-57 в Индии.

Индия заявила, что ей нужно как минимум две-три эскадрильи самолетов пятого поколения, среди основных претендентов - российский Су-57 и американский F-35.

