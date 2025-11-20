В рамках документа, содержащего 28 пунктов, также предлагаются другие уступки, в том числе ограничение Вооруженных сил Украины и территориальные уступки на востоке.

По информации собеседников издания в политических кругах, Вашингтон передал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости рассмотреть условия прекращения войны, согласованные после консультаций с Москвой.

План якобы предусматривает не только снятие международных санкций, но и остановку процессов, которые документируют российские преступления против мирного населения и инфраструктуры Украины. Для Кремля это - вопрос стратегического выживания и восстановления экономического влияния.

Параллельно в Киеве находится делегация американских военных высокого уровня во главе с госсекретарем армии США Дэном Дрисколлом. Цель визита - поиск путей "принудить" Россию к завершению войны, однако европейские дипломаты скептичны: они напоминают, что российский диктатор Владимир Путин не раз имитировал открытость к переговорам, а после этого продолжал агрессию.

В Брюсселе также предупреждают: любой мирный план, который не учитывает позицию Украины и ЕС, вряд ли будет жизнеспособным.

Европейские правительства считают, что без восстановления справедливости и ответственности за преступления любые договоренности лишь заморозят войну и создадут угрозу новой эскалации.