Politico: Украина и союзники почти согласовали ключевые документы о прекращении огня

Вторник 06 января 2026 15:35
UA EN RU
Politico: Украина и союзники почти согласовали ключевые документы о прекращении огня Фото: представители Украины и ЕС обсуждают гарантии безопасности (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украина и ее союзники приближаются к согласию относительно пакета документов, которые будут регулировать прекращение боевых действий и условия послевоенного урегулирования. Ключевым элементом договоренностей является совместный план ЕС и США, состоящий из 20 пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Совместная стратегия ЕС и США

Как сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе, сейчас в работе находятся 6-7 стратегических документов. Среди них - масштабный мирный план на 20 пунктов, разработанный совместно Брюсселем и Вашингтоном. Кроме механизмов прекращения огня, пакет включает соглашения о долгосрочных гарантиях безопасности и стратегию экономического развития Украины.

Важное условие реализации этих договоренностей - подписание документов всеми сторонами процесса, включая Россию.

Пять пунктов "Коалиции желающих"

Параллельно с этим, во время заседания 6 января так называемая "Коалиция желающих" намерена согласовать пять фундаментальных направлений поддержки Киева:

  • Мониторинг перемирия - создание механизма контроля за прекращением огня между Украиной и РФ.
  • Военная помощь - продолжение системной поддержки Вооруженных Сил Украины.
  • Многонациональные силы - размещение иностранного контингента поддержки на территории Украины после завершения активных боевых действий.
  • Защита от повторной агрессии - четкие обязательства союзников поддержать Киев в случае нарушения Москвой условий перемирия.
  • Оборонное сотрудничество - подписание долгосрочных двусторонних и многосторонних соглашений в сфере обороны.

Эти инициативы должны стать предохранителем от новых волн эскалации и обеспечить стабильность в регионе после подписания мирных соглашений.

Напомним, союзники Украины провели встречу в Париже, где обсудили практическую реализацию будущих соглашений по безопасности. Ключевой темой переговоров стало создание технической базы для работы мониторинговой миссии и координация логистических путей для поставки вооружения в рамках долгосрочных обязательств.

Также участники встречи уделили особое внимание синхронизации действий между странами НАТО и ЕС, чтобы обеспечить непрерывность поддержки Киева даже в случае возможных политических изменений внутри отдельных государств-партнеров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что внутри Евросоюза продолжаются поиски юридических механизмов, которые позволят обойти вето венгерского премьера Орбана относительно совместной финансовой и военной поддержки Киева.

