В ЕС ищут способ обойти вето Орбана для совместного долга Украине, - Politico

Брюссель, Четверг 18 декабря 2025 22:25
В ЕС ищут способ обойти вето Орбана для совместного долга Украине, - Politico Фото: Виктор Орбан, премьер Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Евросоюз обсуждает альтернативу "репарационному кредиту" в виде совместного долга для Украины. Но в таком случае потребуется обойти вето Венгрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Неназванные дипломаты ЕС рассказали изданию, что чиновники блока уже изучают, как обойти вето Венгрии.

Politico напоминает, что группа стран во главе с Италией и Бельгией поддерживает юридический механизм, известный в терминологии ЕС как "усиленное сотрудничество", который позволит ЕС фактически обойти правила единогласия для выпуска совместного долга для Киева.

Сделка все равно должна быть согласована всеми 27 странами ЕС, но конечная договоренность предусматривала бы участие меньшей группы стран, исключая Венгрию, в финансировании.

Стоит заметить, что основным вариантом финансирования Украины, который сейчас рассматривает Евросоюз, остается "репарационный кредит", который будет обеспечен замороженными активами России. Но пока что Бельгия, где хранится больше всего активов РФ, выступает против.

Совместный долг

Напомним, ранее Euractiv со ссылкой на источники писало о том, что Бельгия обратилась к Евросоюзу с предложением рассмотреть использование чрезвычайных механизмов для выпуска совместного долга ЕС с целью поддержки Украины.

По данным источников издания, эта идея рассматривается как альтернатива так называемому "репарационному кредиту".

Выпуск совместного долга, обеспеченного возможностями долгосрочного бюджета ЕС, по действующим правилам требует единогласного согласия всех 27 стран союза. Такой инструмент на данный момент является единственной официально предложенной Еврокомиссией альтернативой репарационному кредиту для помощи Украине.

