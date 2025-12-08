Мирный план сократили до 20 пунктов, США ищут компромисс по территориям, - Зеленский

Мирный план США сократили до 20 пунктов, при этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, компромиссы возможны, но по территориям их нет.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский заявил во время общения с журналистами.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, продолжается работа над мирным планом США. Сейчас стороны планируют продолжить консультации, обсуждая детали плана и возможные пути его практической реализации.
Он уточнил, что американская сторона уже сократила первоначальный мирный план с 28 до 20 пунктов, стремясь упростить процесс переговоров и найти компромиссные решения с обеих сторон.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина готова к переговорам и ценит поддержку США. По его словам, сокращение количества пунктов плана не означает уступок в ключевых вопросах для Украины, а наоборот - позволяет более четко сосредоточиться на реалистичных и безопасных шагах для достижения мира.
Он добавил, что Украина оставляет за собой право на полное восстановление суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ.
"Американцы ищут компромиссы по многим вопросам, но по территориям для нас компромиссы недопустимы", - подчеркнул Зеленский.
Сокращение пунктов плана может ускорить процесс переговоров, но в то же время оставляет открытыми самые сложные и болезненные вопросы, в частности возвращение Крыма и востока Донбасса под контроль Украины.
Напомним, в ноябре США представили новый мирный план по завершению войны в Украине, который содержал 28 пунктов. Полный текст плана обнародован не был, поэтому сведения о его содержании и изменениях ограничивались заявлениями официальных лиц и дипломатическими утечками.
При этом известно, что первоначальная версия документа откровенно была выгодна России. В связи с этим делегации Украины и США около двух недель проводили консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.
На днях украинские представители провели очередные переговоры с американской стороной по мирному плану после того, как представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - обсудили мирные предложения с диктатором Владимиром Путиным в Москве.
Изданию NYT удалось узнать, что один из "пакетов" обновленного плана касается ограничения украинской армии и дальности ракет, а другие три - территориальных уступок, экономического сотрудничества США и РФ после войны, и более широкие вопросы безопасности Европы.
При этом, по данным Bloomberg, европейские лидеры пытаются убедить Зеленского не идти на возможное соглашение о выводе ВСУ с Донбасса без надежных гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов.