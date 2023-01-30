В мирных переговорах с РФ и Сирией четвертой стороной может стать Иран, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган инициировал проведение трехсторонних переговоров по мирному урегулированию войны в Сирии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aydinlik.
По его словам, четвертым участником встреч мог бы стать Иран. Он также отметил, что для разрешения конфликта мирным путем нужно провести несколько трехсторонних встреч.
"Давайте соберемся втроем: Россия, Турция, Сирия. Мы можем даже Иран включить в этот процесс", - заявил Эрдоган.
По мнению президента Турции, такие многосторонние переговоры должны поспособствовать установлению мира в регионе.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты усилили военную активность против боевиков группировки "Исламское государство" в Сирии.
Также напомним, что в июле 2022 года американские военные убили лидера ИГИЛ в Сирии во время авиаудара.
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