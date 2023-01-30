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У мирних переговорах із РФ та Сирією четвертою стороною може стати Іран, - Ердоган

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ініціював проведення тристоронніх переговорів щодо мирного врегулювання війни в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aydinlik.

За його словами, четвертим учасником зустрічей міг би стати Іран. Він також зазначив, що для вирішення конфлікту мирним шляхом потрібно провести кілька тристоронніх зустрічей.

"Давайте зберемося втрьох: Росія, Туреччина, Сирія. Ми можемо навіть Іран включити до цього процесу", - заявив Ердоган.

На думку президента Туреччини, такі багатосторонні переговори мають сприяти встановленню миру в регіоні.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати посилили військову активність проти бойовиків угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Також нагадаємо, що у липні 2022 року американські військові вбили лідера ІДІЛ у Сирії під час авіаудару.

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Війна в СиріїТурцияРеджеп Тайіп Ердоган