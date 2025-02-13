Мирное соглашение не должно быть навязано Украине, - Шольц

"Следующей задачей является обеспечение того, чтобы не было продиктованного мира", - заявил Шольц и добавил, что единство НАТО должно быть "всегда гарантированным".

Также он подчеркнул, что, по его мнению, ни одно решение не может быть принято без участия США.

В то же время канцлер отрицает возможность отправки немецких военных в Украину на этом этапе, поскольку, пока не понятно, при каких условиях Украина будет готова к заключению мирного соглашения.

Шольц подчеркнул, что даже после достижения мира Украина должна иметь возможность развиваться, в частности создав более мощные вооруженные силы, оснащенные современным западным вооружением.