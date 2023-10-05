В Миргороде Полтавской области прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

В Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучал взрыв сегодня ночью, 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрыва официальные источники ничего не сообщают. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе для ряда регионов, среди которых была и Полтавская область.