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В Миргороде Полтавской области прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Четверг 05 октября 2023 01:49
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В Миргороде Полтавской области прозвучал взрыв во время воздушной тревоги Фото: в Миргороде Полтавской области прозвучал взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Миргороде Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучал взрыв сегодня ночью, 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

О причинах и последствиях взрыва официальные источники ничего не сообщают. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной угрозе для ряда регионов, среди которых была и Полтавская область.

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