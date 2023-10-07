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В Миргороде раздался взрыв. В ова раскрыли детали атаки россиян

Суббота 07 октября 2023 00:12
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В Миргороде раздался взрыв. В ова раскрыли детали атаки россиян Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Наталья Кава

В ночь на субботу, 7 октября, звуки похожие на взрыв были слышны в городе Миргород Полтавской области. В ряде северных областей Украины объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на карту воздушных тревог и местные Telegram-каналы.

По данным воздушных сил, сигнал воздушной тревоги объявлен в Харьковской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях. Местные жители предупреждают о ракетной опасности и просят находиться в укрытиях.

В 00:10 субботы, 7 октября, мониторинговые каналы сообщили о взрыве в городе Миргороде.

Обновлено в 00:45.

Как сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, звук взрыва был слышен в Миргородском районе. Однако информация о враждебных попаданиях по критической или гражданской инфраструктуре выясняется. Предварительно без пострадавших.

Обновлено в 00:15.

По всей территории Украины объявлено об отбое воздушной тревоги. Информации о пострадавших и разрушениях в Миргороде пока нет.

Ночная атака 6 октября

В ночь на 6 октября россияне снова атаковали территорию Украины – воздушную тревогу объявляли в восточных, южных и центральных областях.

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